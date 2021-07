Konservativt parti ligger til valgsejr i Bulgarien

Automatisk oplæsning

Det konservative parti GERB vinder knebent søndagens parlamentsvalg i Bulgarien, viser valgstedsmålinger.

En måling fra instituttet Alpha giver partiet 23 procent.

Det står dermed til at blive parlamentets største. En måling fra Gallup siger 22,1 procent.

Det er andet valg i Bulgarien inden for kort tid. Det lykkedes ikke parlamentarikerne at finde et regeringsflertal efter valget i april, så der blev udskrevet et nyt til den 11. juli.

ritzau