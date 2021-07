Haitis politi anholder mulig bagmand bag præsidentdrab

Politiet i Haiti har anholdt en mand, der skulle have politiske motiver for at rekruttere bevæbnede mænd til at dræbe landets præsident, Jovenel Moïse, i sidste uge.

Det oplyser chefen for Haitis nationalpoliti, Leon Charles, søndag lokal tid.

»Der er tale om en person med politiske motiver, der kom til Haiti med et privatfly, siger politichefen.

Manden er haitiansk statsborger. Han ankom til Haiti i juni ledsaget af flere colombianere og samarbejdede ifølge politiet med de folk, der dræbte præsidenten 7. juli.

Politichefen siger videre, at man har fundet flere genstande i den anholdtes hus.

Blandt andet en hat med det amerikanske narkopolitis logo, 20 kasser med ammunition, våbendele, flere nummerplader fra Den Dominikanske Republik, to biler og korrespondance med ikke navngivne personer.

Det er tidligere kommet frem, at flere af gerningsmændene under angrebet mod præsidenten og hans hustru skulle have udgivet sig for at være agenter fra narkoenheden i det amerikanske politi (DEA).

»Vi fortsætter med at gøre fremskridt, siger Leon Charles om politiets bestræbelser på at løse drabssagen.

Planen blev ændret

De formodede gerningsmænds plan var oprindeligt at anholde præsidenten, mener politiet. Men den plan ændrede sig senere, og den anholdte skulle have tilkaldt flere colombianere til Haiti.

I alt 26 colombianere er mistænkt i sagen - flere af dem menes at være lejesoldater. Siden onsdag er 18 colombianske statsborgere og tre haitianere blevet anholdt i Haiti for at have spillet en rolle i attentatet. Fem mistænkte er fortsat på fri fod, mens mindst tre er blevet dræbt.

»Dette er meget farlige mennesker, siger politichefen. Han tilføjer, at politiet samarbejder med de colombianske myndigheder om at opklare sagen.

Haitis regering har anmodet USA og FN om at sende militærhjælp i kølvandet af drabet på præsident Jovenel Moïse. FN har ikke kommenteret anmodningen endnu, mens USA har nægtet at sende soldater.

USA har i stedet sendt en gruppe sikkerheds- og retseksperter til Haiti søndag for at undersøge, hvad USA kan hjælpe med.

ritzau