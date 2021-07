Jubel ved Trump-møde: Vi har forhindret Biden i at nå sit vaccinationsmål

Da den tidligere præsident Trump talte på et konservativt årsmøde i Dallas i weekenden, blev hans løgn om valgfusk og en mur ved grænsen til Mexico mødt af høje jubelråb.

Men mindst lige så høje glædesudbrud lød der fra de fremmødte, da en anden, mindre kendt taler på scenen fortalte, at det var lykkedes amerikanere som dem i salen, at forhindre præsident Biden i at nå sit mål om at vaccinere 70 procent af voksne amerikanere mod corona inden 4. juli.