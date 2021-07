Ekspert: Derfor er volden eskaleret så meget, at militæret nu er sat ind

Voldsomme optøjer i Sydafrika er eskaleret så meget, siden Sydafrikas ekspræsident Jacob Zuma blev fængslet i sidste uge, at militæret nu er sat ind i et forsøg på at genskabe orden.

Både i Zumas hjemegn, KwaZulu-Natal-provinsen, og i storbyen Johannesburg har uromagere weekenden over hærget i gaderne, efter at Zuma meldte sig selv til politiet.

Uroen startede som forholdsvis små blokeringer af veje, men udviklede sig over weekenden til hærværk, vold og plyndringer af butikker. Butikker, tankstationer og regeringsbygninger er blevet tvunget til at lukke, og mindst 30 personer er blevet dræbt under optøjerne, mens næsten personer 500 er blevet anholdt, skriver Ritzau.