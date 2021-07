63-årig doktor og præst anholdt efter drab på præsident

En 63-årig doktor og præst er blandt de anholdt efter drabet på Haitis præsident.

Det oplyser politichef Léon Charles ifølge New York Times.

Han mistænkes for at have rekrutteret colombianerne til at begå drabet og blev anholdt søndag.

Haitis politi anholdt i sidste uge to andre amerikansk-haitianske mænd, 55-årige JV og 35-årige JS. Politiet mistænker dem for sammen med 26 colombianere at være involveret i det dødelige angreb mod præsident Jovenel Moïse i sidste uge.

De amerikanske politimyndigheder undersøger nu, hvorfor de tre haitianske mænd muligvis har deltaget i drabet.

En kilde tæt på efterforskningen siger, at JV og JS har fortalt efterforskere, at de var tolke for en colombiansk militærenhed, der havde en arrestordre på præsidenten. Da de ankom til Jovenel Moïses hus, var han ifølge dem allerede død.

ritzau