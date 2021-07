Mindst 64 dræbt efter brand på coronahospital i Irak

Mindst 64 personer er blevet dræbt, og 67 personer såret i en brand på en coronaafdeling på et hospital i den sydlige irakiske by Nassiriya mandag aften.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau INA.

Flere af de sårede meldes i kritisk tilstand.

Ifølge nyhedsbureauet AFP melder lokale embedsfolk, at branden brød ud, da en ilttank på afdelingen eksploderede.

»Ofrene døde af forbrændinger, og eftersøgningen fortsætter«, siger Haydar al-Zamili, der er talsmand for de lokale sundhedsmyndigheder, til AFP.

Han tilføjer, at der er frygt for, at der stadig er ofre fanget inde i bygningen, og at dødstallet derfor ventes at kunne stige.

Det er lykkedes at få branden under kontrol, men et tykt lag af røg gør det svært for redningsmandskab at lede efter overlevende i visse afdelinger af det brændte hospital.

Videoer delt på nettet viste mandag aften, hvordan tyk røg steg op fra Al Hussein-hospitalet.

Ifølge AFP har lokale myndigheder i provinsen Dhi Qar erklæret nødretstilstand og beordret flere læger til at hjælpe med at tilse de sårede efter branden i Nassiriya.

Iraks premierminister, Mustafa al-Kadhimi, har på et hastemøde med flere ministre beordret, at flere lokale ledere af sundhedsvæsnet i Nassiriya skal anholdes.

Det oplyser premierministerens kontor i en udtalelse.

Premierministeren har også beordret, at Al Hussein-hospitalets direktør skal suspenderes og anholdes, lyder det videre.

Efter branden har flere vrede familiemedlemmer ifølge vidner samlet sig ude foran hospitalet, hvor de også er stødt sammen med politiet.

»Korrupte embedsfolk skal holdes ansvarlige for branden og for at dræbe uskyldige patienter. Hvor er min fars lig«, råbte en ung mand, efter at han ankom til hospitalet.

Det er anden gang i år, at der udbryder brand på et hospital med coronapatienter i Irak.

I april blev 82 personer dræbt, og 110 blev såret, da der udbrød brand på en coronaafdeling på et hospital i hovedstaden Bagdad.

Dengang blev branden forårsaget af en eksplosion blandt flere iltbeholdere, der var opbevaret forkert.

Iraks daværende sundhedsminister, Hassan al-Tamimi, måtte forlade sin post efter branden i Bagdad.

I alt har landet, der stadig er præget af fattigdom og vold efter årtiers krig, registreret 1,4 millioner smittede og over 17.000 døde med covid-19 under pandemien.

