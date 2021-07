Genopretningsplan godkendt: Danmark får 11 milliarder - og måske 8.000 nye job

Danmarks voluminøse og historiske genopretningsplan efter coronakrisen har tirsdag fået en endelig godkendelse på et møde mellem de 27 finansministre i EU.

For Danmark drejer det sig om projekter for omkring 11 milliarder danske kroner. I alt er 12 EU-landes planer godkendt på mødet tirsdag.

»Vi har i dag fået godkendt den danske genopretningsplan, som hedder ’Fart på den grønne omstilling’, hvor vi får cirka 11 milliarder kroner, som vi kan investere blandt andet i grønne initiativer og digitalisering«, siger finansminister Nicolai Wammen (S) efter mødet.

Regeringen vil bruge 59 procent af midlerne til klimatiltag, hvor EU-kravet er mindst 37 procent. 25 procent skal bruges på digitalisering, hvilket er over EU-kravet på 20 procent.

Godkendelsen betyder, at de første milliarder kan komme i spil umiddelbart, så Europas økonomier får en tiltrængt saltvandsindsprøjtning efter krisen.

I Danmark vil de første projekter, som ifølge EU-aftalen skal udføres over de næste 5-6 år, ifølge finansministeren komme i gang allerede i år.

Af den gigantiske genopretningsfond på 5000 milliarder kroner, der blev aftalt mellem EU-landene sidste sommer, gives 2325 milliarder kroner som tilskud.

Det er fra denne pulje af tilskud, at Danmark modtager godt 11 milliarder kroner.

Ifølge Finansministeriet vurderer EU-Kommissionen, at de samlede genopretningsplaner på tværs af Europa vil betyde 8.000 nye job i Danmark og øge Danmarks BNP med 0,4-0,7 procent årligt i perioden 2021-2025.

Du kan se detaljerne i Danmarks genopretningsplan her.

En mere grundig granskning af den danske plan er foretaget af EU-Kommissionen, som har vurderet, at projekterne opfylder 11 fastlagte kriterier, så mange af pengene går til grøn og digital omstilling.

Sydeuropa får de fleste penge

Godkendelsen herfra kom 17. juni, da kommissionsformand Ursula von der Leyen rejste til København og mødtes med statsminister Mette Frederiksen (S).

Pakken finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån på medlemslandenes vegne.

Danmark kæmpede for en større andel af lån og mindre tilskud. Det endte efter massivt pres fra især Sydeuropa med en betydelig andel af tilskud.

Omkostningerne ved de fælles lån for Danmark er ifølge finansministeren endnu ikke kendt.

»Der er ikke lavet et samlet regnestykke for, hvad det præcis kommer til at betyde for de enkelte EU-lande. Men man kan sige, at vi i hvert fald får 11 milliarder kroner til grønne og digitale investeringer«, siger Wammen.

Samtidig, tilføjer finansministeren, har Dansk Indust