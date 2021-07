Mindst 75 dræbt under uro i Sydafrika

Voldelige protester i Sydafrika efter fængslingen af ekspræsident Jacob Zuma er blandt de mest omfattende, siden apartheidstyret blev afviklet i 1994.

Uromagere plyndrer butikker og kaster sten efter politiet under optøjerne tirsdag.

Politiet er flere steder i undertal og kan ikke selv håndtere uroen. Det gælder i Zumas hjemegn, provinsen KwaZulu-Natal, og i Gauteng-provinsen, hvor landets største by, Johannesburg, ligger.

Derfor er militæret klar til at sende 2500 soldater afsted.

Forsvarsminister Nosiviwe Mapisa-Nqakula siger, at man ikke var forberedt på, hvor omfattende optøjerne ville være. Derfor er regeringen fortsat i gang med at vurdere, hvor mange soldater der skal i aktion.

Politiminister Bheki Cele tilføjer, at regeringen vil sørge for at de voldelige protester ikke spreder sig yderligere.

Mindst 75 personer er blevet dræbt under dagene med uro, hedder det i en erklæring fra politiet.

Optøjerne brød ud sidste uge, da Zuma meldte sig selv til politiet. Det gjorde han, efter at han var blevet idømt 15 måneders fængsel for foragt for retten.

Protesterne har fået ekstra liv på grund af frustrationer over fattigdom, ulighed og økonomiske konsekvenser som følge af coronarestriktioner.

Blev væk fra korruptionssag

Næsten 500 er blevet anholdt, mens butikker, benzinstationer og regeringsbygninger er blevet tvunget til at lukke.

»Det, vi oplever nu, er opportunistiske kriminelle handlinger med grupper af personer, som skaber kaos udelukkende for at dække over plyndring og tyveri«, sagde præsident Cyril Ramaphosa mandag aften.

79-årige Zuma blev idømt fængsel sidste måned. Han er ved landets højesteret kendt skyldig i foragt for retten, efter at han tidligere i år ikke mødte op i retten i forbindelse med en korruptionssag imod ham.

Zuma forsøgte at undgå at afsone sin straf. Han henviste til sit skrantende helbred som årsag. Men det blev afvist, hvorfor han i sidste uge meldte sig selv og nu sidder i fængsel.

Mange sydafrikanere ser fængslingen af Zuma som et monumentalt øjeblik for landet. De mener, at det vil styrke retssikkerheden.

Men tilhængere af ekspræsidenten mener, at dommen mod ham er politisk motiveret.

ritzau