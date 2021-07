Spanien er nu det land i verden, hvor der er flest kvinder på politiske topposter. Og det er ikke tilfældigt

Et berømt murmaleri i Madridbydelen Ciudad Lineal er et fysisk eksempel på den forbitrede politiske kønskamp i Spanien. Først forsøgt højrepartiet Vox at få kommunen til at fjerne portrætterne af de femten kvinder, der har nedbrudt kønsbarriere. Der var flertal, men en underskriftsindsamling stoppede projektet, i stedet blev maleriet overmalet på kvindernes kampdag 8. marts af ukendte aktivister.