Bush: Afghanere bliver slagtet

Tidligere præsident i USA George W. Bush kritiserer tilbagetrækningen af tropper fra Afghanistan.

Han mener, at civile bliver efterladt til at blive »slagtet« af den militante islamistiske bevægelse Taleban.

»Afghanske kvinder og piger kommer til at lide ubeskrivelig skade. Det her er en fejl.

»De bliver efterladt til at blive slagtet af disse meget brutale personer, og det knuser mit hjerte«, siger Bush til mediet Deutsche Welle.

Det var netop George W. Bush, der som præsident i efteråret 2001 besluttede at sende tropper afsted til Afghanistan. Den beslutning blev taget efter angrebet 11. september samme år på World Trade Center i New York.

Styrker fra USA og Nato begyndte at trække sig ud af Afghanistan i begyndelsen af maj i år. Planen er, at de senest skal være helt ude af landet 11. september - cirka 20 år efter at de gik ind i landet.

De fleste soldater er ude af landet

De amerikanske styrker ventes at være ude inden udgangen af august, har præsident Joe Biden sagt. Han har flere gange forsvaret beslutningen om at stoppe den militære indsats i Afghanistan.

Han mener, at målet med indsatsen er nået, og at det nu er op til afghanerne selv at skabe deres fremtid.

De fleste af 2500 amerikanske soldater og 7500 soldater fra den Nato-ledede mission i landet er ud af Afghanistan. Derfor er det primært op til de afghanske styrker selv at bekæmpe oprørsgruppen Taleban.

Taliban vinder stadigt frem i landet, og der kommer nærmest dagligt meldinger om, at de har erobret nye distrikter.

Taliban-bevægelsen var ved magten i Afghanistan fra 1996 til 2001. I denne periode var der strenge regler for afghanernes liv. Blandt andet måtte piger ikke gå i skole, og kvinder ikke arbejde.

Det daværende Taleban-styre blev væltet, da Nato og USA gik ind i landet.

Mandag overdrog USA’s ledende general i Afghanistan, Austin S. Muller, kommandoen til de afghanske regeringsstyrker.

Det bliver betegnet som en symbolsk afslutning på krigen for USA.

