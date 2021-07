Pave Frans forlader hospitalet ti dage efter operation

Pave Frans har forladt hospitalet i Rom, hvor han har været indlagt siden 4. juli. Det rapporterer flere medier, der er til stede ved hospitalet.

Den 84-årige pave forlod hospitalet i en bil med tonede ruder for at vende hjem til Vatikanet, oplyser nyhedsbureauet AFP’s fotograf på stedet.

Paven blev indlagt, fordi han skulle opereres i tyktarmen. Den tre timer lange operation gik efter planen, men han har alligevel skullet være på hospitalet efterfølgende til genoptræning og observation.

Paven siges at have et generelt godt helbred, men han har flere skavanker. Som ung fik han fjernet dele af den ene lunge. Derfor har han nogle gange svært ved at få vejret.

Han lider også af iskiassmerter, som nogle gange gør, at han har ondt i ryg og ben. Derfor har han indimellem besvær med at gå. Han modtager med jævne mellemrum behandlinger for lidelsen.

Foto: -/Ritzau Scanpix Pave Frans under sin genoptræning.

Det er dog første gang, at pave Frans har været indlagt, siden han blev udnævnt til den katolske kirkes overhoved i 2013.

Søndag så han ud til at være ved godt mod, da han fik afviklet sin ugentlige bøn. Den holdt han fra sin hospitalsbalkon foran hundreder af mennesker.

Her stod han i omkring ti minutter og læste op fra en forberedt tekst, men tilføjede også flere improviserede bemærkninger.

Blandt andet understregede han vigtigheden af et godt sundhedssystem, som er gratis og tilgængeligt for alle.

ritzau