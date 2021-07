Hun er ikke gammel nok, men 16-årige Meron vil i krig, fordi hun har set andre piger blive voldtaget

»Jeg er kommet, fordi jeg har set piger som mig selv blive voldtaget af soldater og militsfolk«, siger hun. »Jeg ville egentlig have tilsluttet mig kampen fra begyndelsen, men jeg fik at vide, at jeg ikke var gammel nok. Men nu har jeg set mine kammerater melde sig, og jeg er kommet for at kæmpe sammen med dem«.

