Danmark ser nærmere på at stoppe hjemsendelser til Afghanistan

Regeringen i Afghanistan har fredag i sidste uge sendt en anmodning til europæiske lande om at stoppe med at sende flygtninge tilbage til Afghanistan på grund af sikkerhedssituationen i landet.

I et skriftligt svar til Jyllands-Posten bekræfter Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det har modtaget anmodningen, og at det er ved at se nærmere på den.

»Ministeriet kan bekræfte, at ministeriet har modtaget en anmodning fra den afghanske regering om midlertidigt at suspendere tvangsmæssige udsendelser til Afghanistan for en periode på tre måneder, som ministeriet er ved at se nærmere på«, lyder det i svaret ifølge Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra den ansvarlige minister, Mattias Tesfaye (S).

Helt præcist anmoder den afghanske regering om, at man stopper hjemsendelser af afghanske flygtninge fra 8. juli og tre måneder frem.

Begrundelsen er Talebans fremmarch og en tredje bølge af coronavirus.

I anmodningen står der også, at regeringen er bekymret for, at der bliver flere og flere internt fordrevne på grund af situationen i Afghanistan.

Finland vil følge opfordringen

Taleban har været på fremmarch siden maj, da USA og andre Nato-lande begyndte at trække sig ud af landet.

Finland meddelte mandag, at man ville følge opfordringen og suspendere hjemsendelserne.

Kristian Hegaard, der er udlændingeordfører hos Radikale Venstre, siger til Jyllands-Posten, at det giver mening at følge ønsket fra den afghanske regering.

Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, siger til avisen, at han håber, at Mattias Tesfaye vil drøfte det med de blå partier, hvis han træffer en overordnet beslutning.

»Vi sidder tilbage med en kæmpe ophobning af afviste asylansøgere og migranter. Hvis det vurderes, at de kan sendes hjem, så skal de sendes hjem, ellers risikerer vi, at vi bliver en stor varmestue«, siger Marcus Knuth.

De sidste danske soldater forlod Afghanistan 22. juni.

Beslutningen, om at danske soldater skulle forlade landet, kom i kølvandet på USA’s udmelding om, at alle amerikanske styrker skal være ude af Afghanistan 11. september 2021 - 20 år efter terrorangrebet mod USA.

ritzau