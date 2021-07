Voldsomt regnvejr får bygninger til at kollapse i Tyskland: Seks døde – adskillige personer savnes

Opdateret 09.33:

I alt seks personer omkommet under voldsomme oversvømmelser i Tyskland.

Fire personer er døde i den tyske by Schuld, oplyser avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De nærmere omstændigheder ved dødsfaldene er ukendte, skriver avisen.

Den lokale tv-station kunne tidligere på morgenen fortælle, at cirka 30 personer var savnet, efter at seks bygninger kollapsede på grund af oversvømmelser.

SWR citerede fra morgenstunden en lokal politikilde for at sige, at situationen er meget forvirrende i øjeblikket. Det præcise antal savnede er ikke fastlagt. Yderligere 25 huse skulle være i fare for at kollapse i området.

Schuld ligger i den tyske delstat Rheinland-Pfalz.

Brandmænd druknet

Voldsomme mængder regn i det vestlige Tyskland har forårsaget enorme skader på ejendomme, lukning af flere motorveje, masseevakueringer og flere dødsfald onsdag.

Delstaten Nordrhein-Westfalen er værst ramt af uvejret, som tyske meteorologer har navngivet Bernd.

Her har to brandmænd mistet livet, fordi de blev fanget i vandmasserne.

Dele af delstatshovedstaden Düsseldorf blev i går evakueret af frygt for, at floden Düssel vil gå over sine bredder.

I nabostaten Rheinland-Pfalz blev distriktet Vulkaneifel tvunget til at erklære nødretstilstand.