FBI kritiseres for håndtering af idrættens største overgrebssag

Det amerikanske forbundspoliti (FBI) var fodslæbende, da det kom til at undersøge beskyldninger om seksuelt misbrug mod den vanærede amerikanske gymnastiklæge Larry Nassar.

Det konkluderer det amerikanske justitsministeriums interne vagthund i en ny rapport, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I rapporten beskyldes to agenter fra FBI desuden for at have løjet for at dække over »adskillige og fundamentale fejl«, der gjorde det muligt for misbruget at fortsætte i flere måneder.

Larry Nassar blev i 2017 idømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale af overgreb mod børn. Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Sagen er den mest omfattende sag om overgreb kendt i idrættens historie.

Det er USA’s justitsministerium, der har bestilt den 119 sider lange rapport. I spidsen for undersøgelsen står Michael Horowitz, der er tilsynsførende ved justitsministeriet.

Ifølge Horowitz ’reagerede FBI’s feltkontor i Indianapolis ikke på beskyldninger mod Nassar med den alvor og hastende karakter, som de fortjente og krævede’.

»FBI udførte ingen efterforskning i mere end otte måneder efter interviewet i september 2015«, siger Michael Horowitz med henvisning til et telefoninterview med et af ofrene i september 2015.

»I løbet af den periode fortsatte Nassars seksuelle overgreb«.

Læge under fire olympiske lege

I en udtalelse siger FBI, at rapporten tydeligt viser, at adfærden blandt nogle af forbundspolitiets medarbejdere var »utilgivelig og bragte skam over organisationen«.

Den skandaleramte sportslæge har tilstået, at han begik overgreb mod piger og unge kvinder, da han arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, der træner OL-gymnaster.

57-årige Larry Nassar var de amerikanske gymnasters læge gennem fire olympiske lege.

Over 260 piger og kvinder er stået frem og har anklaget ham for at have krænket dem seksuelt. Overgrebene er angiveligt sket under dække af, at det skulle være lægelig behandling.

Mange af ofrene mener, at Larry Nassar kunne have været stoppet tidligere, hvis universitetet havde reageret.

ritzau