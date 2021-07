Væksten tager sig et ordentligt dyk i Kina

Kina er stadig et af de få lande i verden, der midt i en coronapandemi er i stand til at fremvise høje vækstrater.

Men selv for den kinesiske økonomi gælder det, at træerne ikke vokser ind i himlen, og nye tal fra Det Kinesiske Statistikkontor offentliggjort torsdag viser, at væksten tog et voldsomt dyk i dette års andet kvartal.