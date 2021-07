Åben krig med EU-Domstolen kan bringe Polen nærmere EU-exit

Jura behøver ikke at være kedeligt – end ikke EU-jura.

En sand byge af kontroversielle afgørelser fra EU-Domstolen og den polske forfatningsret har på 48 timer mast forholdet mellem unionen og Polen endnu længere ned i mudderet. Moradset ligner et opgør, der kan ende med en ensidig polsk afvisning af at indordne sig under de generelle EU-regler og dermed en form for de facto polsk exit fra det europæiske fællesskab.

De to domstole udgør toppen af henholdsvis EU’s juridiske system og dets polske modpart. Sagens genstand er i første omgang et hjørne af de omfattende ændringer i det polske retsvæsen, som den nationalkonservative polske regering har arbejdet på at gennemføre de sidste seks år.