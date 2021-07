Foragten flød nærmest ned gennem spalterne, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad for nylig gav interview til Berlingske

Sagt i ugen

Greta Thunberg, svensk klimaaktivist:

»Dødbringende hedebølger, oversvømmelser, storme, naturbrande, tørke, fejlslagen høst ... Dette er ikke ’den nye normal’. Vi er ved begyndelsen på en klimakatastrofe, og ekstremvejr vil kun blive mere og mere hyppigt«.

(Twitter)

Andreas Weidinger (kons), hidtil ukendt medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune, mener, at folk fra andre kommuner sviner og ødelægger stranden omkring Bellevue:

»Det er lidt en offentligt kendt hemmelighed, at vi i Gentofte ikke bruger stranden selv, fordi det desværre ikke er et trygt sted at være«.

(Ekstra Bladet)

Mads Brügger, adm. direktør og chefredaktør i Mediehuset Friheden, kritiserer ansættelsen af finansministerens tidligere rådgiver Mads Brandstrup som ny direktør for brancheorganisationen Danske Medier:

»Uanset hvad har Brandstrup haft det som sin metier at manipulere med pressens adgang til informationer, og han er utvivlsomt i besiddelse af en fortrolig viden om S, som han aldrig vil dele med de medievirksomheder, hvis interesser han nu skal varetage«.

(Nyhedsbrevet Fri Mads)

Angela Merkel, tysk kansler, om denne uges oversvømmelser i Tyskland:

»Jeg er chokeret over beretningerne fra de områder, som nu står helt under vand«.

(Die Zeit)

Elisa Lykke, forfatter til novellesamlingen ’Kvindefantasier’:

»Vi skal kunne identificere os og dermed blive inspireret til at få forløst nogle fantasier og lade være med at føle os forkerte, fordi vi har lyst til at knalde i en skov eller i en taxa«.

(Jyllands-Posten)

Tommy Ahlers, folketingsmedlem for Venstre:

»Der er godt nok mange detaljer, som vi kan blande os i, fordi vores belønningsmekanisme er at komme i medierne. Ingen problemer er for små til, at vi kan løse dem. Der er ikke nok fokus på de store linjer«.

(Kristeligt Dagblad)

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen om det kommende OL i Japan:

»Jeg er nødt til at sige, at med de restriktioner, der er nu, så fatter jeg ikke, at man vil gennemføre OL. Jeg forstår det ikke. Det er, som om det skal afholdes af hensyn til alle mulige andre end atleterne«.

(Ekstra-Bladet)

Ifølge en ny bog, ’I Alone Can Fix It’, af Washington Post-journalisterne Carol Leonnig og Philip Rucker var USA’s militære stabschef general Mark Milley så bange for, at ekspræsident Donald Trump ville forsøge sig med et kup, at han og andre militære topchefer forberedte sig på modforanstaltninger:

»De vil muligvis forsøge, men de skal f** ikke have held med det. Man kan ikke gøre det uden militæret. Man kan ikke gøre det uden CIA og FBI. Vi er dem, der har våbnene«.

(CNN)





