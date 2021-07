Antallet af døde stiger til mindst 42 efter massive oversvømmelser i Tyskland

Opdateret 15.39:

Voldsomme mængder regn i det vestlige Tyskland har forårsaget enorme skader på ejendomme, lukning af flere motorveje, masseevakueringer og flere dødsfald.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Oversvømmelserne har kostet flere mennesker livet i Ahrweiler-distriktet. Og i delstaten Nordrhein-Westfalen er to brandmænd druknet i forbindelse med redningsaktioner.

Tidligere torsdag skrev dpa, at mindst 33 var omkommet. Det tal er torsdag omkring klokken 15.30 opjusteret til 42 efter, at politiet i Köln har meldt ud, at mindst tyve er døde i deres område.

Derudover meldes omkring 50 personer savnet, mens omkring 50 personer er strandet på deres tage, hvor de venter på hjælp. Det oplyser tysk politi torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forbundskansler Angela Merkel er ’chokeret’ over oversvømmelserne. Det siger hun i en erklæring, som talsmand Steffen Seibert har delt på det sociale medie Twitter.

I samme erklæring takker hun beredskabstjenesterne for deres indsats.

Nordrhein-Westfalen er værst ramt af uvejret, som tyske meteorologer har navngivet Bernd.

Dele af delstatens hovedstad, Düsseldorf, blev onsdag evakueret af frygt for, at floden Düssel vil gå over sine bredder.

I nabodelstaten Rheinland-Pfalz blev distriktet Vulkaneifel tvunget til at erklære krisetilstand.

»Situationen er meget alvorlig. Vi har mange oversvømmede veje og landsbyer, der ikke længere er tilgængelige«, sagde distriktsadministrator Julia Gieseking onsdag aften i landsbyen Daun i Vulkaneifel til dpa.

Hun tilføjede, at krisetilstanden skal gøre det muligt for militæret at blive sat ind for at hjælpe med nødhjælpsindsatsen.

Vandmasser fik seks bygninger til at kollapse

Flere personer savnes i kommunen Schuld i Rheinland-Pfalz, efter at vandmasserne fik seks bygninger til at kollapse onsdag aften.

Det oplyser den lokale tv-station SWR torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

SWR citerer en lokal politikilde for at sige, at yderligere 25 huse skulle være i fare for at kollapse i området.

Tysklands nationale vejrtjeneste (DWD) oplyste torsdag morgen, at flere kraftige regnskyl ventes at ramme det sydvestlige Tyskland i løbet af dagen, og at spredte regnbyger fortsætter indtil fredag aften.

ritzau