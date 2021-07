På denne tyske gård er det dyrene, der bestemmer

Tom lægger gerne hovedet i skødet på enhver, der sætter sig for at ae ham på halsen. Tilda vil helst bare nusse sin lille søn. Chaya er ikke rigtig kælen, men hun vil gerne tage kampen op mod en halmballe, som om det var en kæmpe bold.

På enhver anden gård ville disse tre venner ikke længere være i live. Tom var for lille, Tilda for syg og Chaya for aggressiv til at overleve på en moderne landbrugsbedrift. De var alle på vej til slagteriet.

I stedet fandt trioen vej til gården Hof Butenland, der tidligere havde malkekøer, men nu er blevet et alderdomshjem for køer, grise, et par heste, høns, gæs og hunde.