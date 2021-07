Sagen, der rækker langt uden for Vatikanets mure, kan komme til at ændre kirken for altid

Et ensemble af toppræster, forretningsfolk med et blakket ry og en højtplaceret kardinal skal senere på måneden forklare sig i retten i Vatikanet i det, der omtales som den mest indviklede korruptionssag i Vatikanet nogensinde.

Vatikanpolitiet har efterforsket sagen i tre år og er fremkommet med et anklageskrift på 500 sider. Nu er 10 personer tiltalt for blandt andet underslæb, embedsmisbrug, afpresning og for tilsammen at have drænet Vatikanets pengekasse for muligvis flere milliarder kroner i et væld af svindelnumre over en årrække.