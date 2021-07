Søg væk! Det bliver endnu værre i oversvømmede Liege

Indbyggere i den belgiske by Liege, der bor tæt på floden Maas, bliver opfordret til at evakuere deres boliger af de lokale myndigheder.

Byen er allerede ramt af massive oversvømmelser efter voldsomme regnskyl og situationen forventes at blive endnu værre.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Myndighederne advarer samtidigt om, at vandstanden kan stige yderligere 1,5 meter fredag aften i den allerede oversvømmede by.

»Vandstanden stiger stadig. Derfor beder vi de indbyggere, der kan, om at forlade byen. Specielt dem, der bor ved Maas«.

»Hvis det ikke er muligt, så søg mod de øvre etager i husene. Som minimum første sal. Medbring vand og mad«.

»Situationen er ikke toppet endnu, og kulmination lurer stadig i horisonten«, siger fungerende borgmester i Liege, Christine Defraigne, i en udtalelse.

Liege er en af Belgiens største byer og har omkring 200.000 indbyggere. Byen ligger i det østlige Belgien.

Bror beretter om panikslagen søster

Også områderne omkring Liege, der ligger ud til den store flod, er hårdt ramt.

I Trooz sydøst for Liège melder en borger på Twitter, at hans søster og en anden person har været fanget på første sal i en bygning siden onsdag eftermiddag. Vandet stiger stadig torsdag, og de er panikslagne, skriver han.

Belgien er som Tyskland ramt af voldsomme oversvømmelser efter kraftig regn. I Tyskland er 42 døde. I Belgien er mindst seks personer omkommet.

Tyskland kansler, Angela Merkel, har torsdag eftermiddag sagt, at oversvømmelserne er en katastrofe og at hun er i tæt kontakt med en række ministerier i Tyskland for at sikre, at der bliver gjort alt for at hjælpe de ramte.

Opdateres

ritzau