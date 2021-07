Voldsomme mængder vand i gaderne, store ødelæggelser og adskillige omkomne.

Det er realiteterne i det vestlige Tyskland, hvor massive oversvømmelser har raseret i flere dage.

Den 65-årige pensionist Edgar Gillessen fra Schuld i den hårdt ramte delstat Rheinland-Pfalz kalder situationen ’katastrofal’. I byen er huse blevet til ruiner, og gader bliver blokeret af faldne træer.

»Alle de folk, der bor her. Jeg kender dem alle. Jeg har så ondt af dem, fordi de har mistet alt. En ven havde et værksted derover, intet er tilbage. Bageren, slagteren. Det hele er væk. Det er uhyggeligt. Uforståeligt«, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Borgeren Michael Ahrend fra distriktet Ahrweiler i Rheinland-Pfalz mener, at uvejret bør give anledning til eftertanke.

»Jeg var totalt overrasket. Jeg troede, at vandet ville være her en dag. Men intet som det her. Det her er ikke en krig. Det er simpelthen naturen, der slår tilbage. Vi bør begynde omsider at give den opmærksomhed«, siger han til Reuters.

De voldsomme oversvømmelser er opstået efter kraftige regnskyl i specielt det vestlige Tyskland, Holland og Belgien de sidste mange dage.

Pensionisten Annemarie Müller på 65 år står på sin altan i byen Mayen i Rheinland-Pfalz. Herfra kigger hun ned på sin oversvømmede have og garage.

Foto: Bernd Lauter/Ritzau Scanpix

Hun fortæller til nyhedsbureauet AFP, at ingen i byen var forberedte på det voldsomme vejr.

»Hvor kom al den regn fra? Det er vanvittigt«, siger hun og fortæller om, hvordan vandet i høj fart bevægede sig igennem gaderne om natten.

»Det lavede sådan en høj lyd, og med tanke på hvor hurtigt det kom ned, kunne det have brudt døren op«, siger hun.

Ifølge vejrudsigter vil de voldsomme regnskyl fortsætte med at plage områderne med oversvømmelser fredag.

ritzau