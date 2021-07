Beredskabschef: Oversvømmelser er aldrig set værre i Europa

Dele af Tyskland, Belgien, Holland og Luxembourg har de seneste dage været ramt af voldsomme oversvømmelser.

Oversvømmelserne af en karakter, der normalt aldrig ses i Europa.

Det fortæller Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen, som bliver sat ind ved oversvømmelser eller brande i Danmark.

»Det er meget voldsomme oversvømmelser og enormt omfattende skader, der er sket. Det er også voldsomt, fordi det er sket over så stort et område, og fordi huse, veje og broer er forsvundet. Jeg kan ikke erindre at have set så voldsomme ødelæggelser i den vestlige del af Europa. Det er normalt fænomener, man typisk ser i Asien, når tsunamier rammer – for eksempel tsunamien i 2004«, siger Lars Høg Schou.

Mindst 108 dødsfald er bekræftet fredag af myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. De voldsomme oversvømmelser er opstået efter kraftige regnskyl.

De hårdest ramte områder i Tyskland er delstaterne Nordrhein-Westfalen og delstaten Rheinland-Pfalz. I Belgien er det især området Vallonien, der er ramt.

Lars Høg Schou forklarer, at redningsindsatsen i øjeblikket primært går på evakuering.

»I øjeblikket er man i den fase, hvor man redder de mennesker, der er fanget i deres huse i vandmasserne. Man henter dem op fra tagene med helikoptere og sejler både rundt, mens man også har brandbiler og særlige gravemaskiner i brug til at komme frem i vandmasserne«, siger han.

Derudover er der et stort arbejde med at få kontakt med de personer, som myndighederne ikke har kunnet komme igennem til.

Det gælder blandt andet i flere områder, hvor oversvømmelserne har ført til, at mobilnettet er gået ned.

»Man prøver at finde ud af, hvor mange der er kommet til skade, og om nogle sidder fast. Derudover skal man have skaffet mad og drikke til de områder, hvor drikkevandsystemet er blevet forurenet«, siger han.

Derudover skal myndighederne og redningsmandskab have evakueret de områder, der risikerer at blive ramt af oversvømmelserne.

Først senere hen begynder man at planlægge selve oprydningsarbejdet, fortæller Lars Høg Schou.

ritzau