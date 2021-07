Et samarbejde, der vækker opsigt: De styrer direkte mod den lille båd. Da de er tæt nok på, løfter de maskingeværet og begynder at pløkke løs

Det er højlys dag. Sommer og sol. Himlen er blå som viol. Men tilter man synsvinklen nedad mod Middelhavets bølger langt inde i Maltas farvand, møder man en brutal virkelighed. Et større militært fartøj styrer truende mod en mindre lavtliggende træbåd. Det er et spørgsmål om få meter, men den jagede træbåd med den svagere motor undgår lige nøjagtig at blive påsejlet, hvilket med stor sandsynlighed ville have fået den til at kæntre.

Det hvide skumspor i vandet omkring de to både har dannet otte-taller og vidner om, at denne ’katten efter musen’-leg har stået på et stykke tid. Pludselig bliver der affyret en salve af skud fra den store båd. Kugleregnen slår mod vandoverfladen helt tæt ved træbådens sider.