Er du på vej til Tyskland? Her skal du passe på

Hvis du har planlagt en rejse til Köln, Nordrhein-Westfalen eller Rheinland-Pfalz, bør du måske genoverveje din ferie. Massive regnskyl og voldsomme oversvømmelser har skabt store problemer i det vestlige Tyskland, og det er nærmest umuligt at komme ind i delstaterne.

Det er dog fortsat muligt at rejse til Tyskland, ligesom det er muligt at køre gennem landet for at komme sydpå. Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser, så længe man planlægger rejsen nøje og er opmærksom på eventuel kødannelse og ventetid på vejene som følge af oversvømmelserne.