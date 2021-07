Hundredvis bliver evakueret fra tysk by efter dæmningskollaps

Omkring 700 beboere fra byen Wassenberg i det vestlige Tyskland er blevet bragt i sikkerhed, efter at en dæmning nær byen er brudt sammen fredag aften.

Beboerne blev evakueret af frygt for, at deres boliger ville blive oversvømmet.

Det skriver det tyske medie wdr.de.

Dele af det vestlige Tyskland har i flere dage været i katastrofetilstand på grund af vedvarende regn og oversvømmelser, som har kostet over 100 mennesker livet.

I Tyskland frygter myndigheder, at flere dæmninger kan bryde sammen under presset fra de store mængder vand. Flere sluser er blevet åbnet for at lette trykket på dæmningerne og dermed forhindre eventuelle nye katastrofer.

Oversvømmelserne har ført til enorme materielle ødelæggelser i Tyskland.

Dele af Belgien Holland, Frankrig og Luxembourg er også hårdt ramt af det voldsomme regnvejr. I Belgien er mindst 20 personer omkommet. Desuden savnes hundredvis af personer i Tyskland og Belgien.

I Tyskland er oversvømmelserne gået værst ud over delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

I byen Erftstadt, der har cirka 50.000 indbyggere og ligger omkring 20 kilometer fra Köln og 75 kilometer fra Wassenberg, blev adskillige huse og biler fredag skyllet væk af vandmasser.

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, ventes lørdag at besøge Erftstadt sammen med ministerpræsidenten for Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet.

Strømudfald og manglende mobildækning er med til at forværre problemerne.

I Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz står mindst 165.000 mennesker uden strøm. Det oplyser lokale myndigheder til det amerikanske medie CNN.

Malu Dreyer, der er ministerpræsident for Rheinland-Pfalz, siger, at hver time dukker der nye dårlige nyheder op.

Indtil videre er 62 personer i delstaten konstateret omkommet ifølge politiet, og mindst 362 personer er kommet til skade.

»Det må frygtes, at tallene stiger yderligere«, sagde Malu Dreyer på et pressemøde fredag.

»Vi er endnu ikke nået til det stadie, hvor vi kan sige, at situationen er ved at blive bedre«.

ritzau