Politiken i Tyskland: De lokale forsøger at redde og lægge gravsten på kirkegårdene til tørre, mens lastbilerne er druknet på motorvejen

Alt virker som en helt normal overskyet lørdag i et Tyskland. Men blot 20 km vest for Köln går apatiske mennesker rundt i brakvand og dieseldunster i Erftstadt-Blessem, hvor floden Erft er gået over sine bredder og startede et jordskred.