»Det hele er øjensynligt en stor spøg for Laschet«: Tysk kanslerkandidat får kritik efter latter under pressemøde

Armin Laschet, konservativ tysk kanslerkandidat, er blevet tvunget til at undskylde, at han stod leende i baggrunden på et pressemøde om oversvømmelserne i landet.

Katastroferne, som har kostet mindst 156 mennesker livet i Tyskland, er et nationalt traume. Men Laschet stod og morede sig med flere andre personer foran rullende tv-kameraer på et pressemøde med politikere.

På et tidspunkt er Laschet næsten overvældet af latter i flere sekunder.

Det skete, mens forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier talte om de mange ofre for katastrofen.

»Laschet ler, mens landet græder«, hed det i en overskrift på dagbladet Bilds hjemmeside.

I et tweet har Laschet, som er fra Angela Merkels konservative CDU, sagt, at han er dybt berørt over de lidelser, som katastrofen har påført så mange af hans landsmænd. Han beklager ’det indtryk, som en samtalesituation har givet’.

»Det var upassende, og jeg er ked af det«, skriver han.

»Jeg er målløs«

Episoden fandt sted lørdag. Den er i weekenden blevet kommenteret af mange politikere og iagttagere.

»Jeg er målløs«, hedder det i et tweet fra Lars Klingbeil, som er generalsekretær i det tyske socialdemokrati, SPD.

»Det hele er øjensynligt en stor spøg for Laschet. Hvordan skulle han kunne være kansler?«, skriver Maximilian Reimers fra det venstrefløjspartiet Die Linke.

Kontroversen kommer, få dage efter at Laschet blev stærkt kritiseret for at irettesætte en kvindelig journalist ved at titulere hende ’unge dame’. Episoden fandt sted under en ophedet ordveksling om oversvømmelserne og klimaforandringerne.

Efter en dårlig begyndelse på sin kampagne som kandidat til at overtage efter forbundskansler Angela Merkel har de konservative kristelige demokrater i dag en føring på næsten ti procentpoint over miljøpartiet De Grønne, som ligger på andenpladsen i meningsmålingerne. SPD ligger nummer tre efterfulgt af det liberale parti FDP.

