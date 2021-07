Da desperat nattevagt ville redde de næste 12 udviklingshæmmede, var det for sent. Vandet stod op til loftet

Et bosted for psykisk udviklingshæmmede i en fuldfed sydvesttysk idyl, der bliver skyllet over ende af vandmasserne. 12 hjælpeløse menneskers druknedød spærret inde i deres værelser. Og deres naboers desperate kamp for at overbevise manden, der slap ud og kravlede op i et træ, om at holde fast. Gav han slip, ville han blive opslugt af nattemørket og den tre meter dybe muddersuppe under ham.

Beretningen fra Sinzig om katastrofen i katastrofen og et enkelt lys i tordenregnens mørke er taget fra en af de skrækfilm, der aldrig burde laves og da slet ikke blive til virkelighed.

Mens Tyskland forsøger at samle sig, tæller de døde og håber for dem, der fortsat savnes, fortæller Beate Eggert med fast stemme og stærke øjne om timerne onsdag nat og torsdag morgen, da vandet ramte byen.