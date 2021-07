To børn er ramt af skud i Sverige

En fem-årig pige og en seks-årig dreng blev i går aftes ramt af skud, da de var ude og lege i den svenske by Flemingsberg syd for Stockholm. Børnene blev ramt i benene, men er uden for livsfare.

Det svenske Politi har arrestret i alt ni mennesker og oplyser, at børnene, som blev bragt til hospitalet kort tid efter episoden, ikke var målet, fortæller Palle Nilsson, stedfortrædende regional politichef til SVT.

Politiet oplyser desuden, at de anholdte er knyttet til ’kriminelle netværk’ i Sverige, men at det er uklart, om de har noget forhold til børnene. Skyderiet efterforskes som et muligt drabsforsøg, men omstændighederne omkring skyderiet er fortsat uklare.