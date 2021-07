Centrale gader i den thailandske hovedstad, Bangkok, blev i går omdannet til noget, der mindede om en krigszone, da over 1.000 demonstranter stødte sammen med kampklædte politifolk.

Politiet brugte vandkanoner og affyrede gummikugler og massive mængder tåregas.

»Det eneste, vi kæmper for, er retten til frit at kunne sige vores mening«, sagde en 23-årig mand ved navn Vissanu Rimpisorn, der var udstyret med et hjemmelavet skjold til at beskytte sig mod gummikuglerne.