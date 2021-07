Savitas tragiske død fortæller, hvorfor polske kvinder frygter ny abortlov

Undskyld, vi kom for sent. Men nu er vi her. Vi glemte dig ikke«.

Det var hjerteskærende beskeder, der blev sat op på mindevæggen for Savita Halappanavar i den irske hovedstad, Dublin. Det var i 2018, samme år irerne foretog et historisk opgør med et abortforbud, der indtil da havde ført til et ukendt antal illegale aborter, aborter i udlandet, til familietragedier og – som i Savita Halappanavars tilfælde – til en alt for tidlig død.

I dag er kampen for adgang til abort flyttet fra Irland til Polen, efter at den polske regering i januar i år indførte forbud mod abort, medmindre der er tale om incest, voldtægt eller akut livsfare for den gravide. Derfor er beretningerne om kvinder som Savita Halappanavar også fulgt med ind i en ny debat.