Myndigheder forventer stigende dødstal i Tyskland

Der er endnu for tidligt at konkludere, hvor mange dødsofre de voldsomme oversvømmelser i Tyskland, Belgien, Holland og Østrig har kostet. Her er et foreløbigt overblik.

I Tyskland ser det værst ud i delstaten Rheinland-Pfalz, hvor der mandag var registret 117 omkomne. Også nabodelstaten Nordrhein-Westfalen er hårdt ramt med 46 omkomne indtil videre. Begge steder er der mange savnede, men myndighederne kan ikke sætte tal på, hvor mange det drejer sig om. Det skyldes blandt andet, at mobilnettet flere steder er gået ned, hvilket gør det svært at kommunikere, skriver mediet rheinphalz.de. I Rheinland-Pfalz blev der i weekenden indsat helikoptere til at tage luftfotos af de berørte områder, så redningsfolkene kunne få overblik og gennemsøge områderne systematisk. Mandag lød meldingen fra tysk politi, at eftersøgningen formentlig ville føre til fund af yderligere omkomne, men der blev ikke sat tal på. »Vi kan ikke sige noget om omfanget«, udtaler politimand Lars Koblenz til rheinphalz.de.