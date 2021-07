USA vil evakuere »modige« afghanske tolke, mens Danmark indtager en helt anden holdning

Tusindvis af afghanske tolke, som har samarbejdet med USA’s militær under krigen i Afghanistan, vil sammen med deres familier blive evakueret til amerikanske militærbaser i Qatar og USA.

Det sker, for at beskytte personerne mod hævn fra den militante Taleban-bevægelse, som er på fremmarch igen, efter at USA og dets allierede har trukket deres styrker ud af landet.

Det oplyser Ned Price, talsmand for USA’s udenrigsministerium, ifølge avisen The Wall Street Journal.

Indledningsvis vil omkring 2.500 afghanere - 700 tolke med familiemedlemmer - blive fløjet fra hjemlandet til Fort Lee i Virginia. Her skal de kortvarigt bo, indtil processen med at tildele dem opholdstilladelse i USA er afsluttet.

»Som vi har sagt, er dette modige afghanere og deres familier, som har tjent USA og gennemgået grundige sikkerhedsundersøgelser. De får midlertidige boliger og andet, mens de afslutter de sidste trin i denne specielle immigrationsproces«, siger Ned Price ifølge den amerikanske avis.

Ud over de, som bliver sendt til militærbasen i Virginia, har Qatar sagt god for at tillade andre afghanere i samme situation at opholde sig midlertidigt på luftbasen al-Udeid, mens deres ansøgninger om visum til USA bliver færdigbehandlet.

Hvor mange afghanere der i alt er tale om, er indtil videre uvist. I juni vurderede det republikanske medlem af Kongressen Mike McCaul, at det kan komme til at dreje sig om omkring 50.000.

»Vi taler formentlig om omkring 50.000 mennesker. Det er umuligt at få færdigbehandlet deres visum i landet så hurtigt, at det vil kunne redde deres liv«, sagde McCaul, der er den øverste republikaner i udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA’s præsident, Joe Biden, har før forsikret hjælp til afghanere, der har arbejdet for det amerikanske militær.

»De, der har hjulpet os, kommer ikke til at blive efterladt. De er velkomne her ligesom alle andre, der har sat deres liv på spil for at hjælpe os«, sagde Biden i juni.

Danmark går langt for at undgå at modtage tolke

Flere europæiske lande har også sat fart på modtagelsen af afghanske tolke.

Blot ikke Danmark.

Danmark har taget imod relativt få tolke, og der er ingen planer om at speede op.

»I Danmark har vi en god model, hvor tolke og andre lokalt ansatte, der har bistået danske styrker i Afghanistan, kan få hjælp, hvis de kommer i vanskeligheder på grund af deres hjælp til Danmark. Det er en aftale, et bredt flertal i Folketinget står bag«, lød det kortfattet i en skriftlig kommentar fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Politiken 8. j