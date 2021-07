Igen er der kastet sten mod en dansk bil i Sverige

Endnu en gang er der kastet sten mod en dansk bil i det sydlige Sverige.

Det skriver det svenske medie SVT.

Episoden fandt sted mandag aften på motorvejsstrækningen E65 mellem Ystad og Skurup, hvor en bil blev ramt på forruden af mindre sten. Politiet betegner det ifølge mediet som en sag om hærværk og at forvolde fare for andre.

Det er den seneste anmeldelse blandt over 100 sager om stenkast mod hovedsageligt danskregistrerede biler på den sydsvenske motorvej siden april.

Alle undtagen én har fundet sted på E65, som ofte bruges af danskere, der skal til den bornholmske by Rønne via færge fra Ystad. Et tilfælde er sket på E6, der også ligger i det sydlige Sverige.

Svensk politi har tidligere oplyst, at i omkring fem procent af tilfældene er det biler på svenske nummerplader, der er blevet ramt.

Politiet har undervejs i efterforskningen haft en specialtrænet hund ude for at søge efter spor, og der har været en helikopter og droner i luften i håb om at opklare sagen.

Endnu er ingen anholdt for de mange stenkast.

I sidste uge blev en særlig afdeling hos politiet tilkaldt. Det er gerningsmandsprofilgruppen, som hører under svensk politis nationale operative afdeling.

Den hjælper landets politikredse i sager om alvorlig voldskriminalitet. Foruden erfarne betjente består gruppen af kriminalteknikere, adfærdsforskere, retspsykiatere og retsmedicinere, fremgår det af svensk politis hjemmeside.

ritzau