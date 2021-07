Von der Leyen vil skrue bissen på over for hvidvask i Europa

Efter flere skandalesager om hvidvask foreslår EU-Kommissionen at oprette et fælles EU-tilsyn, der skal bekæmpe hvidvask.

Det oplyser kommissionen tirsdag. EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, kalder det »et skridt op« i bekæmpelsen af hvidvask.

»Det vil føre tilsyn med og koordinere national handling mod hvidvask af penge og terrorfinansiering«, skriver hun på Twitter.

Forslaget er et blandt flere i en pakke, som har til formål at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

»Formålet med pakken er at forbedre afsløringen af mistænkelige transaktioner og aktiviteter og lukke smuthuller, der anvendes af kriminelle til at hvidvaske ulovlige indtægter eller finansiere terroraktiviteter gennem det finansielle system«, hedder det i en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen.

Det nye EU-tilsyn skal være en central myndighed, som koordinerer de nationale myndigheder. Det skal sikre, at den private sektor lever op til EU’s regler.

EU-myndigheden vil også føre direkte tilsyn med »nogle af de mest risikobehæftede finansielle institutioner, der er aktive i et stort antal EU-lande, eller som kræver en øjeblikkelig indsats for at imødegå overhængende risici«. Den skal også støtte samarbejdet mellem nationale finansielle efterretningsenheder.

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for økonomi, mener, at EU har gjort store fremskridt på området de senere år. Men der skal gøres mere.

»Hver en skandale om hvidvask af penge er en skandale for meget og en påmindelse om, at vores arbejde med at lappe hullerne i vores finansielle system endnu ikke er færdigt. Det er grunden til, at vi i dag tager disse dristige skridt til at afskære muligheden for hvidvask af penge og forhindre kriminelle af fylde lommerne med uretmæssigt erhvervede fortjenester«, udtaler han i pressemeddelelsen.

Blandt tiltagene for at bekæmpe hvidvask er også et loft på kontantbetalinger. Ifølge EU-Kommissionen er store kontantbetalinger en nem måde for kriminelle at hvidvaske penge, fordi det er svært at afsløre transaktionerne.

Derfor foreslår kommissionen et EU-loft på 10.000 euro – cirka 74.385 kroner – for store kontantbetalinger.

Der er allerede indført lofter i de fleste EU-lande, men beløbene varierer. Nationale lofter under 10.000 euro kan også fortsat gælde, understreger EU-Kommissionen.

I Danmark er det særligt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, der har vakt opsigt. Danske Bank har selv anslået, at der fra 2007-2015 flød 1500 milliarder kroner fra en gruppe af udenlandske kunder gennem den estiske filial, og at en stor del af dem vurderes at være mistænkelige.

Forslagene fra EU-Kommissionen skal godkendes af EU-Parlamentet og medlemslandene, før de kan træde i kraft.

De danske finansinstitutters brancheorganisation, Finans Danmark, forventer, at reglerne kan træde i kraft i 2024. Og at den nye tilsynsmyndighed vil være funktionel i 2026.

ritzau