Kina frygter dæmningkollaps midt i årtiers værste regn

Det centrale Kina står over for store oversvømmelser, efter at den kraftigste nedbør i årtier har ramt Henan-provinsen. I millionbyen Luoyang, der ligger i provinsen, er en dæmning i fare for at kollapse, advarer hæren i en erklæring tirsdag aften.

Ifølge hæren i området har dæmningen en revne på 20 meter og kan kollapse »når som helst«. Dæmningen har fået enorme skader i uvejret, der har hærget i Henan-provinsen siden mandag.

Mindst tre personer har mistet livet i det voldsomme uvejr i provinsen. Adskillige borgere er blevet evakueret, ligesom gader og metroen er blevet oversvømmet.

Soldater er blevet sendt til dæmningen for at udføre nødarbejde, herunder sprængning og omlægning af de massive vandstrømme.

Flere har mistet livet

I byen Zhengzhou, også i Henan-provinsen, har mindst en person mistet livet, to er savnet, og flere huse er kollapset. Lokale medier har tidligere rapporteret, at to mennesker døde, da en mur kollapsede i et andet distrikt i Zhengzhou.

Videoer på sociale medier viser hele kvarterer med en vandstand på mindst en meter og køretøjer, der flyder i mudderet. Ifølge meteorologer i Zhengzhou er der ikke registreret så meget nedbør, siden målingerne begyndte for 60 år siden.

Oversvømmelser er almindelige i Kinas regntid i sommermånederne. Hvert år bliver huse, veje og afgrøder ødelagt af vandmasserne. Men truslen er blevet forværret gennem årtierne med byvækst og omfordeling af landbrugsjord.

Blandt andet har udbredelsen af dæmninger og diger betydet, at forbindelsen mellem floder og søer er udryddet, og det øger risikoen for oversvømmelser.

