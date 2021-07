Perus elite frygter landets nye præsident

I 43 dage talte de stemmer. Så talte de dem igen. Og igen. Tirsdag kunne Perus øverste valgråd omsider udråbe den 51-årige fagforeningsleder og skolelærer Pedro Castillo til landets nye præsident. Han og hans parti, Peru Libre, vandt med blot 44.263 stemmer over modkandidaten, den stærkt konservative Keiko Fujimori, datter af tidligere præsident Alberto Fujimori, der afsoner 25 års fængsel for forbrydelser mod menneskeheden.

Når stemmeoptællingen har taget så lang tid, skyldes det, at Fujimori hævdede, at valget var fyldt med svindel, og forlangte, at det skulle gå om. Hun og hendes parti, Fuerza Popular (Folkekraft), indgav 272 klager over valgprocessen og truede med at sætte landet i brand. Hendes tilhængere har konstant været på gaden med angreb på Castillos vælgere og forsøg på at indtage regeringsbygningen.

Men alle Fujimoris klager blev afvist som grundløse af både første og anden instans i Valgrådet, og til de flestes lettelse accepterede hun sit tredje knebne valgnederlag på 10 år. Alt andet havde også været uoverskueligt, for Peru har været dybt splittet i hele valgprocessen.