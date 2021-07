500 passagerer fanget i metroen, mens vandet steg og steg

For hvert minut, der gik, blev passagerne mere desperate. De havde lovet hinanden ikke at sige noget negativt, men kun de færreste havde energien til at forsøge at opmuntre resten, mens vandet i kupeen steg og steg.

»Jeg forberedte mig på, at jeg ikke ville komme ud i live. Da jeg så, at vandniveauet havde nået vores hoveder, begyndte jeg at sende mine sidste farvelbeskeder og ønsker til mine tætteste«, fortæller en af passagerne ifølge mediet South China Morning Post.