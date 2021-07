Forvirringen breder sig: Hvorfor opfører renterne sig sådan?

Der er en meget interessant udvikling i gang på de globale finansmarkeder i de her dage, og de kan være et varsel om, at verdensøkonomien og dansk økonomi er på vej et helt andet sted hen end forventet af stort set alle økonomer og investorer.

Glem de seneste måneders halvering af bitcoin fra over 60.000 dollars til nu kun 30.000 dollars. Hvad der kommer let, går let.

Glem også den seneste måneds tiltagende uro på aktiemarkederne efter en længere optur. Det er kun småskvulp efter 15 måneders næsten uafbrudt kursfest.