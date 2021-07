To fængselsansatte bliver holdt som gidsler i et svensk fængsel.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet. Den svenske kriminalforsorg bekræfter det over for nyhedsbureauet TT.

Det er i Hällbyanstalten i Eskilstuna, at gidselsituationen udspiller sig. Eskilstuna ligger godt 100 kilometer vest for Stockholm.

Kriminalforsorgen i Sverige oplyser til det svenske nyhedsbureau TT, at de indsatte har dækket for overvågningskameraer i fængslet.

»Lige nu arbejder vi på at få et tydeligere billede af situationen. De indsatte er dømt for alvorlige forbrydelser, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad de er dømt før«, siger Jörgen From Nordin, der er sikkerhedschef i Kriminalforsorgen.

Meldingen om situationen i fængslet kom klokken 12.20 onsdag, skriver TT.

»Kriminalforsorgens forhandlere, indsatsstyrke og politi er på plads, og situationen er fastlåst. Det her er meget alvorligt«, siger Jörgen From Nordin.

Det er ikke første gang, at Hällbyanstalten i Eskilstuna danner ramme om en gidselsituation. I 2004 tog to fanger en kvindelig ansat som gidsel, truede hende med et hjemmelavet våben og førte hende til en anden afdeling. Her barrikaderede de sig, inden de indsatte efter seks timers forhandlinger gav op frivilligt. Kvinden fik ingen fysiske skader.

Fængslet i Eskilstuna er i sikkerhedsklasse 1. Det er den højeste sikkerhedsklasse, og fængslet håndterer derfor de mest risikofyldte indsatte. Ifølge Kriminalforsorgen i Sverige har fængslet 98 pladser. Det skriver SVT.

ritzau