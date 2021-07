USA og Tyskland afslutter stor kontrovers om russisk olieledning

USA og Tyskland er blevet enige om en aftale om den russiske gasledning Nord Stream 2. Det skriver The Washington Post onsdag. Aftalen begraver lang tids strid mellem de to lande.

Aftalen indebærer, at Tyskland forpligter sig til at investere i grøn teknologi i Ukraine. USA vil til gengæld ikke længere forsøge at stoppe projektet.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Mass, er godt tilfredst med aftalen.

»Jeg er lettet over, at vi har fundet en konstruktiv løsning angående Nord Stream 2 med USA«, skriver han på Twitter.

»Vi vil hjælpe Ukraine med at få opbygget en grøn energisektor og sørge for, at der kommer gas til Ukraine i de kommende årtier«, tilføjer ministeren.

USA’s aversion mod Nord Stream 2 skyldes bekymring for, at den kan bruges af Rusland som pression over for Tyskland og Europa. Fra tysk side fremhæves det blandt andet, at gasledningen vil give billig energi, hvilket vil gøre det lettere at udfase tysk kulkraft og atomkraft.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har onsdag talt i telefon med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass. De to diskuterede blandt andet om aftalen mellem USA og Tyskland.

I en udtalelse fra det russiske præsidentkontor understreges det, at gasledningen ikke vil blive brugt politisk:

»Den russiske præsident vil gerne fremhæve tyskernes vilje til at få projektet til at lykkes. Projektet er udelukkende af kommerciel støbning og skal være med til at styrke Tysklands og EU’s energisikkerhed«.

Den kontroversielle gasledning er omkring 95 procent færdigbygget, og den går blandt andet gennem dansk farvand.

ritzau