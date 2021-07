Aftale mellem Biden og Merkel freder Nord Stream 2 efter syv års ballade

Ingen kan for alvor holde til at lade for knap 70 milliarder kroner gasrør ligge ubrugte hen og ruste op på bunden af Østersøen til evig tid. Når det kommer til stykket, vinder penge over idealer.

Sådan kan man beskrive bundlinjen i den historiske aftale mellem USA og Tyskland om fremtiden for gasledningen Nord Stream 2. Den slanger sig fra Kingisepp tæt på Sankt Petersborg i Rusland til Lubmin i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern.

Umiddelbart ligner Biden en taber og Merkel en vinder efter aftalen. Den forpligter blandt andet Tyskland og USA til at investere i grøn energi i Ukraine, mens USA nu dropper økonomiske sanktioner, der skulle tvinge gasprojektet i knæ.