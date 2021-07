Stenkastere fortsætter med at ramme danske biler

I måneder har en række danske bilister været udsat for stenkast, mens de har kørt på sydsvenske veje. Og nu er der kommet flere sager til.

Yderligere tre anmeldelser tikkede ind hos svensk politi onsdag om stenkast mod biler, fortæller politikommissær Ewa-Gun Westford til B.T.

»To af hændelserne skete sent på eftermiddagen, mens det tredje skete efter klokken 20.00«, siger hun til avisen.

To af bilerne havde danske nummerplader, mens den tredje var svensk indregistreret.

»Men bag dem kørte en dansk bil, så vi ved ikke, om den har været målet for stenene«, siger politikommissæren til Berlingske.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med stenkastene onsdag.

Vejen bruges ofte af danskere til bornholmerfærgen

Siden april i år er der anmeldt flere end 110 episoder med stenkast mod biler på især motorvejen E65 i Sverige.

Vejen strækker sig mellem Ystad og Skurup, og E65 bruges ofte af danskere, der skal til den bornholmske by Rønne via færge fra Ystad.

Et tilfælde er sket på E6, der også ligger i det sydlige Sverige, og der er ligeledes en anmeldelse fra hovedvej 11.

Det er i overvejende grad biler med danske nummerplader, som har været udsat for de farlige stenkast. De står bag omkring 95 procent af anmeldelserne, har svensk politi tidligere vurderet.

Helikoptere, droner og specialtrænede hunde

Politiet har undervejs i efterforskningen haft en specialtrænet hund ude for at søge efter spor, og der har været en helikopter og droner i luften i håb om at opklare sagen.

Bliver man udsat for stenkast, opfordrer politiet til, at man straks holder ind til siden og kontakter det svenske politi. Det gør det nemmere for politiet at nå ud og undersøge sagen, inden gerningsmænd når at få et for stort forspring.

Endnu er ingen anholdt eller mistænkt for de mange stenkast.

I sidste uge blev en særlig afdeling hos politiet tilkaldt. Det er gerningsmandsprofilgruppen, som hører under svensk politis nationale operative afdeling.

Den hjælper landets politikredse i sager om alvorlig voldskriminalitet.

Foruden erfarne betjente består gruppen af kriminalteknikere, adfærdsforskere, retspsykiatere og retsmedicinere, fremgår det af svensk politis hjemmeside.

