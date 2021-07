Oversvømmelser i London: Skadestuer beder patienter om at holde sig væk

Biler og busser står efterladt i vandmasser, og vandet fosser ned i undergrundsstationer.

Efter et voldsomt tordenvejr søndag har ramt London, er flere dele af hovedstaden og de omkringliggende byer blevet oversvømmet.

Uvejret har fået to hospitaler i London til at bede patienter om at holde sig væk fra deres skadestuer og søge andre steder hen, hvis de har mulighed for det, skriver de på Twitter. Det drejer sig om hospitalerne Newham og Whipps Cross i det østlige London.