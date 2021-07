Mindst 215 har mistet livet: »Vi burde ikke se så mange døde i oversvømmelser i 2021. Det burde ikke kunne ske«

Belgien blev igen i weekenden ramt af voldsomme oversvømmelser, mens de hårdest ramte områder i Tyskland slap med skrækken.

Oversvømmelserne i den fransktalende del af Belgien, Vallonien, gik ud over nogle af de områder, hvor 36 mennesker mistede livet under oversvømmelserne for knap to uger siden. Denne gang var borgerne bedre forberedt, og ingen kom alvorligt til skade.

Det samlede antal omkomne i Tyskland er opgjort til 179. Dermed er der i alt fundet 215 ofre for det mest omfattende uvejr, der i nyere tid har ramt grænseregionen. Men der er ikke fundet flere omkomne siden fredag. Det bringer håb om, at dem, der fortsat er meldt savnet, formentlig ikke er omkommet.