FN kræver stop for henrettelser uden rettergang i Sydsudan

FN’s mission i Sydsudan kræver et omgående stop for henrettelser uden rettergang. FN er bekendt med mindst 42 henrettelser, heriblandt af drenge og ældre mænd i Sydsudan.

Sydsudan kunne tidligere i juli fejre tiårsdagen for landets selvstændighed. Det unge land plages af blodige kampe mellem rivaliserende fraktioner i landet.

Ifølge FN’s mission i landet, Unmiss, er 29 kriminelle i delstaten Warrap, der ligger i den nordvestlige del af landet, blevet henrettet.

Derudover er 13 personer i andre dele af landet blevet henrettet på ordre fra de lokale myndigheder siden midten af juni ifølge Unmiss.

»Øjenvidner beretter, at nogle mænd blev ført til fjerne områder, bundet til træer og henrettet af en eksekutionspeloton«, skriver Unmiss i en rapport.

»I nogle tilfælde blev deres lig angiveligt efterladt på træerne som et eksempel for resten af lokalsamfundet«.

Nicholas Haysom, der er FN’s særlige udsendte til Sydsudan, opfordrer til, at alle kriminelle får en rettergang, før de eventuelt henrettes.

»Personer, der anklages for en forbrydelse, har ret en til en retfærdig rettergang som en del af en domstolssystem«, siger han i en udtalelse.

»De bør ikke udsættes for tilfældig domfældelse fra myndighederne eller traditionelle ledere, om at de skal tages ud og skydes foran deres familier og lokalsamfund«.

FN har bedt regeringen i Sydsudan om at undersøge og retsforfølge de personer, der er ansvarlige for eventuelle henrettelser uden rettergang.

Sydsudan var blot et selvstændigt land i to år, før der udbrød borgerkrig i landet. Her var de to sider anført af de to største folkeslag i landet, dinkaerne og nuerne.

Ud over voldelige kampe lider store dele af befolkningen under fattigdom og problemer med at få mad nok.

Ifølge Ibis, der er en organisation for udviklingsarbejde, lever 82 procent af befolkningen i ekstrem fattigdom.

60 procent er i risiko for hungersnød. Det svarer til over 7 millioner af landets over 11 millioner indbyggere.

Der er samtidig udbredt korruption i landet. Ifølge Transparency International er Sydsudan det mest korrupte land i verden sammen med Somalia.

