Tunesiens præsident indfører delvist forsamlings- og bevægelsesforbud

Efter voldsomme optøjer og politisk krise indføres der delvist forsamlingsforbud i Tunesien, skriver Reuters.

Tunesiens præsident har indført et delvist forsamlingsforbud samt forbudt bevægelse mellem byer under spærretiden.

Det har præsidenten, Kais Saied, meddelt i et dekret.

Tunesien har været præget af voldsomme protester det seneste stykke tid, hvor befolkningen er gået på gaden og har protesteret mod regeringen i frustration over håndteringen af covid-19 og arbejdsløshed.

Søndag afsatte præsident Kais Saied landets regering og suspenderede parlamentet. Formanden for parlamentet har kaldt det et kup. Det internationale samfund - heriblandt FN og USA - har endnu ikke afgjort, om de vil kalde det et kup.

Mandag har Kais Saied via dekret indført forbud mod at samles mere end tre mennesker samt mod at bevæge sig mellem landets byer fra syv om aftenen til klokken seks om morgenen.

USA følger situationen

De folkelige protester har til dels været rettet mod det relativt moderate islamiske parti Ennahda, der er den største gruppe i parlamentet.

Partiets leder, Rached Ghannouchi, sagde søndag, at partiet ser sig som forsvarere af den relativt fredelige revolution i Tunesien i 2011 under Det Arabiske Forår.

»Vi anser institutionerne for stadig at være intakte, og Ennahdas tilhængere og folket vil forsvare revolutionen«, sagde han.

Advokaten Kais Saied vandt præsidentembedet i 2019, hvor han stillede op som uafhængig. Han har sagt, at væbnet modstand vil blive mødt med militær magt.

Mandag opfordrer han i en video til ro i landet. Han siger, at nogen er ved at forråde revolutionen ved at udnytte den til plyndringer. Han mener, at det trodser folkets vilje.

USA følger situationen nøje.

»Vi er bekymrede over udviklingen i Tunesien. Både Det Hvide Hus og Udenrigsministeriet er i kontakt med ledere i Tunesien for at lære mere om situationen, opfordre til ro og støtte en demokratisk udvikling«, siger Jen Psaki, der er talsmand for præsident Joe Biden.

ritzau