USA trækker sine kamptropper hjem fra Irak

Fra næste år skal amerikanske soldater i Irak kun indgå i rådgivning og træning.

Ved nytår vil der ikke længere være amerikanske kamptropper i Irak. Det har USA’s præsident, Joe Biden, mandag formelt aftalt med Iraks premierminister, Mustafa al-Kadhimi.

Der er aktuelt omkring 2500 amerikanske kamptropper. De er der for at bekæmpe resterne af Islamisk Stat.

Der vil fortsat være amerikanske soldater i Irak efter nytår. Der vil de dog kun være for at rådgive og træne irakiske soldater.

Aftalen kommer ikke ud af det blå. Allerede torsdag i sidste uge skrev avisen Wall Street Journal om de amerikanske soldaters exit.

»Vi har ikke brug for kamptropper, for dem har vi selv. Hvad har vi brug for? Vi har brug for samarbejde inden for efterretninger. Vi har brug for hjælp med træning. Vi har brug for luftstøtte«, sagde Iraks udenrigsminister, Faud Hussein, i den forbindelse.

Aftalen ville blive præsenteret under al-Kadhimis besøg i Det Hvide Hus i denne uge, hvilket er sket mandag.

»Vores rolle i Irak bliver (...) at være til rådighed, at fortsætte med at træne, at assistere, at hjælpe og at håndtere Islamisk Stat, hvor den opstår. Men vi kommer fra årets udgang ikke til at deltage i kampe«, siger Joe Biden mandag.

USA har haft soldater i Irak siden invasionen i 2003.

Danmark har i øjeblikket også et militært bidrag til Nato-missioner, der opererer i Irak. Her er tale om bidrag til to forskellige Nato-missioner, der begge går ud på at styrke Iraks egne soldater.

Den ene er ’Nato Mission Iraq’, som Danmark i december 2020 overtog ledelsen af. Her rådgives irakiske militæruddannelser og det irakiske forsvarsministerium.

Forsvaret skriver på sin hjemmeside, at det samlede danske bidrag er på op imod 140 soldater plus helikopterbidraget på cirka 70 soldater.

Danmark har også haft et mindre bidrag til Nato-missionen ’Operation Inherent Resolve’. Missionen har bekæmpet Islamisk Stat i blandt andet Irak.

Her bidrager Danmark med et stabsbidrag og operatører fra Flyvevåbnet, som dog ikke befinder sig i Irak.

Ritzau